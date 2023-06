Tre set e poco più di due ore bastano a Lorenzo Musetti per liquidare il numero 13 al mondo, Cameron Norrie, e prendersi gli ottavi di finale del Roland Garros, dove raggiunge Lorenzo Sonego, capace di sconfiggere Andrej Rublev. Il toscano, numero 18 Atp, ha dominato il britannico sulla terra rossa parigina con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco.

“Ho giocato molto molto bene, sono pieno di gioia. Vincere tre set a zero mi permette di rimanere fresco fisicamente, mi auguro di potermi preparare al meglio”, ha detto dopo il match Musetti, che ora incontrerà il vincente di Alcaraz-Shapovalov. Le vittorie del tennista toscano e di Sonego ripagano almeno in parte la spedizione azzurra della delusione per la precoce eliminazione di Jannik Sinner, uscito di scena già al secondo turno.

E la truppa azzurra negli ottavi avrebbe potuto essere ancora più ricca. Fabio Fognini, infatti, è stato sconfitto solo al quinto set da Sebastian Ofner, che si è imposto con il punteggio di 7-5, 3-6, 5-7, 6-1, 4-6 dopo quasi quattro ore di battaglia. Il tennista austriaco, numero 118 del ranking Atp, affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Tsitsipas e Schwartzman.