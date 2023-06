Si avvicina una settimana in cui i tempi di attesa di metropolitane, bus e tram potrebbero essere maggiori del previsto: i sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro privato, Adl Cobas e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale nei turni di lavoro straordinario da lunedì 5 a domenica 11 giugno. Atm, l’azienda dei trasporti di Milano, comunica che il servizio delle linee metropolitane e di superficie sarà garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese nella fascia tra le 8:45 e le 15 e in quella dalle 18 al termine del servizio.

Alla base della protesta, si legge sul sito di Atm, “la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio Tpl (Trasporto pubblico locale); il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl”.