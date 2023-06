“Estremisti bruciate all’inferno”. Ha sfogato così la sua rabbia sui social Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi, il runner 26enne che il 5 aprile è stato ucciso da un orso sul monte Peller, in Val di Sole.

Il post comparso sul profilo Facebook personale della ragazza riporta la foto di una lista di nomi di persone iscritte ad una gara dedicata alla memoria del giovane ucciso. Peccato però che qualcuno abbia pensato a una “goliardiata” di pessimo gusto, registrandosi all’iniziativa con il nome di Gaia Jj4, ovvero riportando proprio il nome dell’orsa ritenuta responsabile della morte di Papi.

“Lista di iscritti alla gara fatta in memoria di un ragazzo sbranato da un orso nel 2023, qualcuno pensa sia divertente iscriversi utilizzando il nome di un orso. Tutto avete scritto e vi ho lasciato scrivere, avete infangato la sua e la mia persona, ma questo no cari miei”, questo le parole della la fidanzata. “Mi avete definita in tutti i modi, ma adesso vi chiedo di trovare voi un aggettivo per descrivere una persona che fa una cosa del genere.”, ha aggiunto amareggiata Gregori.