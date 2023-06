“Abbiamo già detto e lo voglio ribadire che il sostegno all’Ucraina non è in discussione, ma la facoltà di accedere all’utilizzo di queste risorse non è all’ordine del giorno di questo governo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr Raffaele Fitto al question time al Senato, in riferimento al regolamento Asap sull’utilizzo delle risorse del Pnrr per la produzione di munizioni.

“Le rassicurazioni del ministro – ha replicato il senatore del Pd Boccia – non ci rassicurano, perché i gruppi della destra nel Parlamento europeo hanno votato contro gli emendamenti presentati dalla delegazione italiana del Pse che prevedevano espressamente l’eliminazione della possibilità di utilizzo, attraverso fondi Pnrr, di risorse per l’acquisto di armi e munizioni. Questi emendamenti, caro ministro Fitto, sono stati respinti e affossati dai suoi colleghi dal PE, perché i deputati Conservatori, di Democrazia e Identità e del Ppe hanno votato contro. È quindi – ha concluso il presidente del gruppo del Pd al Senato – necessario arrivare a un voto in Aula su un atto di indirizzo che trasformi l’impegno assunto oggi dal ministro Fitto in atti non più reversibili”