“È una sconfitta netta. Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte e c’è ancora“. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, ha commentato il risultato delle elezioni nei comuni che hanno visto la destra trionfare nelle principali città. Ringraziando i candidati Schlein ha ammesso di sapere che “sarebbe stata difficile”: “Non si ricostruisce, non si cambia in due mesi. Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”. “Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione- ha continuato – è evidente che da soli non si vince”. Per questo “c’è da ricostruire un campo alternativo” alla destra che corre unita.