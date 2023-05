Il Canal Grande si è tinto di verde. La mattina di domenica 28 maggio una chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa nelle acque di Venezia, all’altezza del Ponte di Rialto. E intorno alle 9.30 è partita una segnalazione della cittadinanza alla Polizia locale.

I vigili del fuoco hanno prelevato alcuni campioni di acqua, ma al momento non ci sono spiegazioni fondate: non ci sono rivendicazioni da parte di militanti ambientalisti. Ma neppure da parte di artisti e architetti, con la Biennale (di architettura) che ha aperto pochi giorni fa.

Oltre alle dimostrazioni ambientaliste, la colorazione del Canal Grande ricorda una storica performance dell’artista argentino Nicolas Garcia Uriburu che nel 1968, in occasione della Biennale d’arte, “colorò” di verde le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell’acqua. L’evento spettacolare invitava a prendersi cura dell’ambiente, usando un colore, il verde appunto, simbolo dell’ecologia.

Del caso si stanno occupando i pompieri e i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav). Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città.

La città lagunare è presa d’assalto dai turisti, come ogni fine settimana e in mattinata si è svolta anche la Vogalonga, regata non competitiva che percorre anche il Canale Grande.