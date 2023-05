Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko, 68 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo un presunto avvelenamento. È quanto afferma su Twitter l’oppositore Valery Tsepkalo, già candidato alla presidenza del Paese, ex ambasciatore negli Stati Uniti e marito di Veronika Tsepkalo, sfidante di Lukashenko alle elezioni del 2020. “Secondo informazioni preliminari soggette a ulteriori conferme, Lukashenko è stato trasportato d’urgenza al Moscow’s Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche”, scrive Tsepkalo. “Sono state attuate procedure di purificazione del sangue, ma per via delle sue condizioni non può essere spostato. Gli sforzi per salvare il dittatore bielorusso puntano ad allontanare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino nel suo avvelenamento”, spiega.

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow’s Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W — Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 27, 2023

“Che Lukashenko si riprenda oppure no”, aggiunge l’oppositore, “i medici mettono in guardia sulla possibilità di ricadute. Come rappresentanti del Forum democratico bielorusso”, scrive, “chiediamo ai leader occidentali di riunirsi in una sessione strategica nei prossimi giorni per discutere delle elezioni e delle misure che dovranno essere prese per garantire il periodo di transizione. Affermiamo con certezza che le tecnologie esistenti sono adeguate a tenere elezioni libere e trasparenti in Bielorussia in accordo con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, senza intereferenze dirette del Cremlino. Così facendo instaureremo istituzioni legittime agli occhi dei bielorussi e della comunità internazionale. Tenere elezioni in una circostanza così critica aiuterà non solo a riportare la legge e l’ordine nella Bielorussia del futuro, ma anche a gettare le basi per stabilizzare la situazione ai confini dell’Unione europea”, conclude.

Le voci su una presunta malattia di Lukashenko erano già state alimentate, nelle scorse settimane, dalla sua assenza all’annuale cerimonia della bandiera a Minsk, dove si è fatto sostituire dal primo ministro Roman Golovchenko. Pur in assenza di qualsiasi notizia ufficiale, già il Financial Times aveva parlato di un ricovero in ospedale, quasi certamente avvenuto il 13 maggio. Le ipotesi andavano da un virus a una miocardite. Già a Mosca, il 9 maggio, in occasione della parata militare per il Giorno della vittoria, era apparso traballante. La leader dell’opposizione Svetlana Thikanovskaya aveva twittato: “Stiamo pronti a tornare alla democrazia”.