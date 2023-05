Evitare la Florida, governata dal repubblicano Ron DeSantis neo candidato alla Casa Bianca. È la più grande organizzazione per i diritti LGBTQ + negli Stati Uniti a lanciare un’allerta per le politiche e leggi dello Stato appena approvate possono comportare rischi per minoranze, immigrati e viaggiatori gay. Martedì scorso Humans Rights Campaig si è unita ad altre organizzazioni per i diritti civili per avvertire dei pericoli in agguato. Alla campagna per i diritti umani si è unita la National Association for the Advancement of Colored People, la League of United Latin American Citizens, la Florida Immigrant Coalition e l’Equality Florida. Tutti uniti nell’emettere avvisi di viaggio o trasferimento per il Sunshine State, uno degli stati più visitati dai turisti negli Stati Uniti.

Le associazione hanno precisato che non stavano chiedendo un boicottaggio o formulando una raccomandazione generica contro la visita in Florida, affermando di voler evidenziare le nuove leggi approvate dalla legislatura della Florida, secondo loro, sono ostili alla comunità LGBTQ +, limitano l’accesso all’aborto e consentire ai cittadini di detenere armi senza permesso. “Coloro che intendono visitare lo Stato devono unirsi a noi nella loro aperta opposizione a queste politiche pericolose”, ha detto in una dichiarazione Kelley Robinson, presidente della Human Rights Campaign. “Coloro che scelgono un altro posto dove lavorare, andare a scuola o trascorrere le vacanze dovrebbero chiarire perché non si stanno dirigendo in Florida”.

Lo scorso fine settimana, la NAACP, la più antica organizzazione per i diritti civili della nazione, ha emesso il suo avviso che le recenti leggi e politiche sostenute dal governatore Ron DeSantis e dai legislatori della Florida sono “apertamente ostili nei confronti degli afroamericani, delle persone di colore e degli individui LGBTQ +”. Il portavoce di DeSantis, Jeremy Redfern, ha definito l’avviso di viaggio “nient’altro che un’acrobazia“. “Come ha annunciato il governatore DeSantis la scorsa settimana, la Florida sta assistendo a un turismo da record”, ha dichiarato Redfern in una nota. Più di 137,5 milioni di turisti hanno visitato la Florida lo scorso anno, superando i livelli pre-pandemia, secondo Visit Florida, l’agenzia statale di promozione turistica. Il turismo supporta 1,6 milioni di posti di lavoro a tempo pieno e part-time e i visitatori hanno speso 98,8 miliardi di dollari in Florida nel 2019, secondo i dati dello scorso anno.