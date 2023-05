Associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e all’introduzione e all’uso in carcere di telefoni cellulari, ma anche altri reati reati. Tutti fatti sono avvenuti all’interno del carcere di Salerno. Per questo la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 56 persone.