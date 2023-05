Ha assistito al passaggio del Giro d’Italia e subito dopo, mentre affrontava la discesa in sella alla sua bicicletta, è caduta schiantandosi contro il guardrail e precipitando poi in un burrone sottostante. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Giorno, ha visto protagonista una donna di 43 anni. In Valcava, una frazione del comune di Torre de’ Busi, in provincia di Bergamo, nel primo pomeriggio di domenica 21 maggio, la ciclista aveva appena visto come tanti appassionati il passaggio del Giro d’Italia.

Una volta passata la carovana rosa, la 43enne aveva ripreso la sua bici per tornare verso valle: è caduta mentre affrontava un tornante in discesa. Dopo aver perso il controllo della bici, è finita prima contro il guardrail e poi, dopo l’impatto, è precipitata in un burrone. Immediati i soccorsi che hanno recuperato la donna sotto il tornante: sul posto sono arrivate due ambulanze, i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, con l’ausilio di una squadra Saf (Speleo alpino fluviale). Un elicottero decollato da Bergamo ha trasportato la 43enne all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivata in codice giallo.