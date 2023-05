Botta e risposta negli ultimi giorni tra Szczęsny e Allegri: il portiere polacco ha parlato dell’atteggiamento della Juventus dopo l’1-0 di Vlahovic contro il Siviglia, che ha poi rimontato i bianconeri raggiungendo la finale di Europa League. “Dopo il gol ci siamo abbassati troppo, abbiamo avuto un atteggiamento negativo. I nostri avversari hanno creato molto, hanno meritato il risultato. Noi, onestamente, non abbiamo meritato…”, ha sostenuto l’estremo difensore nel post partita di giovedì.

Frasi che non devono essere piaciute all’allenatore ex Milan e Cagliari che ha replicato alla vigilia dell’impegno in campionato contro l’Empoli: “Dopo la partita bisognerebbe stare sempre zitti, a caldo si possono dire cose inesatte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto quello che poteva nel migliore del modi, siamo stati imprecisi in attacco e abbiamo concesso un gol evitabile se avessimo difeso meglio: cose che possono capitare”.

Quindi è entrato nel dettaglio: “Non so le parole esatte che ha detto. Magari, non conoscendo bene l’italiano, ha sbagliato nell’uso dei termini”. Nel frattempo, sui social la maggioranza dei tifosi si sono schierati con l’ex Arsenal e Roma. Non è la prima volta che uno dei veterani della Vecchia Signora fa dei commenti sull’atteggiamento tattico in alcune partite. Contro il Sassuolo è stato Danilo, mentre prima di Siviglia-Juve è stato Cuadrado a fare una battuta sul mancato pressing alto bianconero. Il clima non è dei migliori in casa Juve, ma Allegri ha sottolineato la sua voglia di rimanere a Torino: “Resto al 100%”.