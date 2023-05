“Give trees a chance – Diamo agli alberi una possibilità”. Decine di persone, nonostante la pioggia, si sono trovate nei Giardini Lea Garofalo per chiedere, con canti e tamburelli, al Comune di Milano di salvare il glicine di piazzale Baiamonti e le altre piante a rischio di abbattimento. Palazzo Marino vorrebbe realizzare, al posto del parco, un museo dedicato alla Resistenza. “Con qualche piccola modifica al progetto però” secondo gli attivisti, l’edificio culturale può coesistere con gli alberi”. L’evento, che cita il famoso brano di John Lennon “Give peace a chance”, è stato organizzato da Giardini in Transito, Libera, il Circolo dei combattenti e reduci dei Bastioni di Porta di Volta e i consiglieri comunali dei Verdi. Negli scorsi mesi le associazioni hanno raccolto 50mila firme e il sostegno di numerosi volti dello spettacolo, come Giovanni Storti, Elio e Le storie tese e Fabio Volo.