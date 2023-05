Manca solo il rinnovo del contratto tra Luciano Spalletti e il Napoli per coronare una stagione storica che ha riportato lo scudetto nella città campana. Ma per l’intesa, se mai ci sarà, si dovrà aspettare ancora un po’: secondo quanto scrive Repubblica, infatti, l’allenatore toscano ha per il momento rispedito al mittente l’offerta di prolungamento fino al 2025 presentata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli si cuce al petto il tricolore, ma la sua panchina rimane quindi in bilico. E sempre secondo il quotidiano, all’orizzonte si profila anche un possibile ritorno di Rafa Benitez. I margini per evitare l’addio a fine stagione, però, ci sono, con il tecnico che potrebbe decidere di rimanere per un altro anno, rispettando l’accordo preso due anni fa col club che si concluderà nel 2024.

Un incrocio tra Spalletti e De Laurentiis c’è stato giovedì, quando il presidente è arrivato a Castel Volturno per la presentazione del ritiro e ha fatto in tempo ad assistere all’ultima fase della seduta di allenamento del Napoli. Solo una stretta di mano tra i due, del rinnovo ci sarà tempo di parlare in un’estate che si preannuncia molto calda per il mercato azzurro, con la società che dovrà resistere ai richiami delle big europee per i suoi calciatori più importanti, Osimhen su tutti. Il presidente si è poi trattenuto a lungo nel suo ufficio in sede e nel pomeriggio c’è stato un altro incontro con il tecnico toscano, ritornato al Konami Training Center.