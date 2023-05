Tante le storie di salvataggi di bambini avvenute in questi giorni in Emilia Romagna. E c’è un video, diventato virale nel giro di poche ore, che rappresenta un’istantanea simbolo del dramma dell’alluvione. Una donna con il figlio di pochi anni in braccio è rimasta bloccata dall’acqua alta a Cesena, dove le strade sono allagate per via del fiume Savio, esondato a causa delle piogge torrenziali. In loro aiuto sono però arrivati alcuni residenti che non hanno esitato a raggiungerli a nuoto e trarli in salvo, oltre alla polizia municipale che li ha raggiunti e portati al sicuro. “Non c’era tempo da perdere e sono andato. Il piccolo era un po’ impaurito, ma si mostrava apparentemente tranquillo — racconta al Corriere della Sera Dorde Panic, cuoco serbo che da 4 anni abita a Cesena e che salvato il piccolo —. Gli ho chiesto: “come stai, tutto bene?”. E lui mi ha fatto sì con la testa e mi ha sorriso». L’acqua era alta oltre un metro e mezzo. “Io sono alto 1,93 — racconta—, lassù il bambino si sentiva al sicuro. Mi si è aggrappato al collo, poi mi ha stretto i capelli mentre lo tenevo sulle spalle”. Quindi lo ha tenuto tra le braccia in attesa che venisse messa in salvo anche la madre. “So che abita al pian terreno del palazzo, mentre noi stiamo al primo. Comunque è venuta ad abitare qui da poco”, ha ancora raccontato al Corriere.

Neonate salvate – A Castrocaro Terme, Comune in provincia di Forlì-Cesena, i vigili del fuoco hanno salvato ieri sera due neonate che erano rimaste bloccate con la famiglia nella loro casa allagata. A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. “Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti”, spiegano i vigili del fuoco, che hanno postato sui social l’immagine del salvataggio. In tutta la zona colpita dal maltempo sono stati diversi i salvataggi di persone rimaste bloccate in casa, recuperate da soccorso alpino e vigili del fuoco.