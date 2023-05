La settimana scorsa le agenzie di stampa hanno riferito di un attacco aereo nel sud della Siria in cui è stato ucciso un noto trafficante di droga. Il fatto è accaduto subito dopo l’iniziativa araba di reintegrare la Siria nella Lega Araba in vista del prossimo vertice in Arabia Saudita. Ha anche coinciso con l’approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di una bozza di risoluzione che stabilisce una strategia statunitense per fermare la produzione e il traffico di stupefacenti smantellando le reti legate al regime siriano, suggerendo che gli Stati Uniti si impegneranno presto a contrastare il narcotraffico esercitando maggiori pressioni su Siria mentre cerca di integrare pienamente le sue relazioni con gli Stati arabi.

L’industria del narcotraffico è una delle questioni più importanti su cui i paesi arabi insistono con la Siria, quindi affrontarla è un passo fondamentale nella fase di costruzione della fiducia tra la Siria e i paesi arabi, in particolare la Giordania e il Golfo. C’è quindi da aspettarsi qualche passo concreto in questo campo facilitato dagli stessi siriani che vogliono dare l’impressione di una collaborazione positiva per porre fine al commercio illegale. Tuttavia, contrastare il narcotraffico non è facile e non può essere misurato con risultati a breve termine, poiché richiederà molto tempo e richiederà sforzi costanti e continui per contrastare i numerosi protagonisti del business che è fiorito in tutta la regione.

Il narcotraffico è diventato la principale fonte di reddito per molti gruppi, comprese le economie parallele della regione, e ha una rete di beneficiari con i suoi miliardi di dollari di entrate. Ciò rende ancora più difficile cancellare completamente lo scambio, almeno non presto o facilmente. Essendo una parte fondamentale dell’economia, ci si chiede se il regime siriano possa eliminare questi cartelli senza compenso sia economico che politico. Tuttavia, per paesi come la Giordania e il Golfo, che sono minacciati dalle maggiori capacità di queste reti, prosciugare le fonti di questa industria è vitale e richiederà una strategia graduale basata sulla valutazione continua dei risultati ottenuti nell’affrontare il regime siriano.

La presenza di milizie filo-iraniane in Siria è un altro tema su cui i Paesi arabi insistono in questo processo di reintegrazione con la Siria. Lo stesso giorno della notizia dell’attacco, è apparsa la notizia che le milizie sostenute dall’Iran in Siria hanno iniziato a rimuovere le proprie bandiere dalle basi, in risposta a una richiesta del governo siriano. Questo è un altro gesto simbolico che richiede tempo per verificare quanto sia vero. La strategia iraniana nel confronto con Israele rende difficile per l’Iran scendere a compromessi e rinunciare ai vantaggi strategici che ha ottenuto in Siria. Potrebbe non essere un caso che lo sciopero e la rimozione delle bandiere delle milizie sostenute dall’Iran siano stati segnalati contemporaneamente alla visita del presidente iraniano Ebrahim Raisi a Damasco la scorsa settimana e alla firma di un accordo strategico globale a lungo termine accordo di cooperazione oltre ad altri 14 accordi.

Il processo di costruzione della fiducia con la Siria è iniziato e la Siria farà del suo meglio per dimostrare un impegno positivo con i paesi arabi, ma è molto aspettarsi che la Siria apporti seri cambiamenti politici. In effetti, Assad ha inviato un chiaro messaggio nella sua ultima visita a Mosca sull’importanza di aumentare la presenza militare russa nel suo paese e ora con l’Iran e il suo ruolo nella ricostruzione della Siria. Quindi i paesi arabi non dovrebbero avere grandi aspettative per un rapido cambiamento globale poiché la Siria non è solo una questione araba, è una parte essenziale del confronto regionale tra Iran e Israele da un lato e una via chiave per l’influenza russa da un altro punto di vista. Nonostante ciò, la strategia passo dopo passo potrebbe essere l’unico approccio realistico in assenza di qualsiasi altra soluzione.