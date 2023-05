Erin Doom è su tutte le pagine dei giornali. Il caso è scoppiato con la sua apparizione alla trasmissione condotta da Fabio Fazio Che tempo che fa, dove ha svelato la sua identità. Prima si conosceva solo il nom de plum, adesso sappiamo che si chiama Matilde, è emiliana, ha quasi trent’anni, ha fatto studi di Giurisprudenza ma oggi vuole solo dedicarsi alla scrittura di libri. E come darle torto? Il fabbricante di lacrime, edito da Magazzini Salani nel 2021, è il libro più venduto del 2022. Nello stesso anno è uscito Nel mondo in cui cade la neve. Complessivamente i suoi due romanzi hanno venduto 700mila copie.

Sembra una favola, per questo ha deciso di raccontarla. Inoltre, il 16 maggio arriva in libreria il suo nuovo libro Stigma e una buona promozione è sempre utile. E poi, dopo tanto anonimato, ha proprio voglia di incontrare i suoi fan. Inizierà a Milano e andrà anche al Salone del Libro di Torino, dove in passato non è riuscita ad entrare a una presentazione. Ma allora era una perfetta sconosciuta, mentre adesso è lei la protagonista dell’incontro.

Facciamo un passo indietro, Erin/Matilde ha iniziato su Wattpad nel 2018 ed era molto apprezzata: aveva sei milioni di lettori. E proprio su questa piattaforma nel 2019 ha vinto il Romance Watty, uno dei Watty Awards che vengono assegnati ogni anno tra i partecipanti alla communty. Successivamente si è autopubblicata su Amazon e nel 2021 è entrata nella scuderia di Magazzini Salani. I suoi romanzi sono ambientati negli Stati Uniti e trattano temi sociali, una caratteristica comune a molti autori che iniziano sulle community. Il successo è arrivato anche grazie al passaparola di Tik Tok, uno dei social più seguito dai giovani lettori. Le visualizzazioni e le segnalazioni su questa piattaforma possono cambiare le sorti di un libro e del suo autore.

E proprio Wattpad ci aiuta a capire come sta cambiando il mondo editoriale. Nato a Toronto dall’idea di due ingegneri, l’elettronico Allen Lau e l’informatico Ivan Yuen, Wattpad è una piattaforma online che unisce una comunità multilingue di scrittori e lettori tramite sito web o app su dispositivo mobile. La registrazione al sito, accessibile solo si hanno almeno 13 anni, è gratuita; c’è anche la possibilità di accedervi utilizzando il proprio profilo Facebook o account Google. Gli utenti hanno l’opportunità di leggere e pubblicare racconti originali o fanfiction, suddividendoli in categorie in base al genere. È la piattaforma di narrazione sociale più famosa e utilizzata al mondo: i numeri ufficiali parlano di 565 milioni di storie inserite dagli iscritti, 80 milioni tra lettori e scrittori, di cui il 70% donne e il 90% Millennials o appartenenti alla Generazione Z, ovvero nati dopo il 2000.

Indubbiamente per gli over 40 entrare in Wattpad è un’esperienza singolare e non solo per come vengono proposte le storie ma anche perché per leggere la fine del capitolo o della storia, a volte, si deve aspettare che sia terminata la stesura e questo può voler dire anche una lunga attesa. Però è possibile collaborare con l’autore, lasciandogli commenti positivi, stroncature o consigli su come continuare la narrazione.

Indubbiamente Matilde è solo la punta di un iceberg che sta diventando sempre più grande, soprattutto nel mondo dei self. Ormai sono tanti gli autori indie che raggiungono il successo e vivono del loro lavoro e che, contrariamente a Erin, non accetterebbero mai di entrare in una casa editrice tradizionale.