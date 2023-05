“Non stiamo attaccando il territorio russo, stiamo liberando la nostra terra. Non siamo interessati a questo. Non abbiamo tempo, potere in eccesso o armi per questo. Siamo concentrati sulla preparazione delle nostre azioni di controffensiva, per liberare, in conformità col diritto internazionale e la nostra costituzione, il territorio ucraino universalmente riconosciuto come tale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Germania dal cancelliere tedesco Olaf Scholz per la prima volta dallo scoppio della guerra e dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Stiamo lavorando per creare una coalizione di aerei da combattimento e in parte le mie visite nelle capitali europee sono finalizzate a questo. Penso che avremo successo. Oggi farò appello alla parte tedesca affinché sostenga l’ucraina in questa coalizione”, ha dichiarato il leader di Kiev davanti ai cronisti. “L’ho detto tante volte e lo ripeto qui oggi: vi sosterremo finché sarà necessario”