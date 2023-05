Ha chiesto gentilmente ai ragazzi seduti vicino di abbassare la voce e loro hanno risposto con la violenza: a Luino, in provincia di Varese, un 59enne è finito al pronto soccorso la sera di lunedì 8 maggio, intorno alle 21, dopo aver subito l’aggressione di un giovane. La vittima stava cenando in un ristorante, accanto a lui un tavolo composto da tre ragazzi e altrettante ragazze abbastanza rumorosi: così, il 59enne si è rivolto a loro per chiedergli di abbassare il tono della voce, stando alle dichiarazioni rese ai soccorritori del 118.

Il gruppo lo ha inizialmente offeso, per poi usare la violenza: uno di loro si è alzato dal tavolo e ha sferrato un colpo al volto dell’uomo, procurandogli un taglio profondo, la frattura del setto nasale e una lesione al timpano. I ragazzi sono scappati e sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e i carabinieri. L’uomo è stato portato al pronto soccorso ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al momento il 59enne non ha ancora sporto denuncia.