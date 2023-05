Gli studenti si accampano in tenda davanti alle Università di molte città d’Italia per denunciare il caro affitti, ma il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara decide di affrontare la questione buttandola in politica: “Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra“, dice a Sky. Poi aggiunge: “Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”, aggiunge Valditara. Eppure il sindacato studentesco Unione degli Universitari ha lanciato una mobilitazione nazionale per denunciare la crisi abitativa, chiedendo risposte e interventi al governo, che ha in mano la gestione del Pnrr.

“Servono risposte immediate. A partire dal Pnrr grazie ai 960 milioni di euro per nuovi alloggi universitari. Governo, meno chiacchiere su fondi Ue, più concretezza“, scrive su twitter il deputato del Pd, Enzo Amendola. Il caro affitti è un tema su cui insiste anche la segretaria dem Elly Schlein: “Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando. È diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese”. dice a Umbertide per un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti. “Il Pd – aggiunge ancora la segretaria – continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull’errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro”.

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, al contrario chiede proprio di evitare le contrapposizioni politiche: “Non voglio cavalcare polemiche, ma trovare soluzioni. Né posso permettere che si faccia demagogia su un tema così importante come quello delle residenze universitarie e che in questi anni non è stato affrontato come andava fatto. Il momento è difficile, c’è una congiuntura economica che pesa molto anche sugli affitti. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo dare risposte subito, ponendoci in una posizione di ascolto e non di contrapposizione“. In una intervista a Il Giornale la ministra aggiunge: “Servono più risorse, con il governo abbiamo già messo in legge di bilancio 400 milioni in più extra Pnrr ma è solo un primo passo”. E ancora: “Il Pnrr prevede di realizzare 60mila posti aggiuntivi. Il ministero ha già raggiunto il primo target asegnando agli studenti 7500 posti letto”.

Sul tema è intervenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “È un problema enorme i ragazzi hanno ragione e io li voglio incontrare”, dice a Omnibus in onda su La7. “È una vergogna che nella nostra città universitaria si debbano pagare cifre enormi per una mezza stanza e non sappiano dove dormire. Ed è assurdo che Roma città universitaria non abbia case per gli studenti. Ci sono pochi studentati – aggiunge Gualtieri – sono previste misure apposite nel nostro Piano casa“. Gualtieri evidenzia poi come “il mercato degli affitti sia drogato a causa della mancata regolamentazione degli Airbnb, su cui stiamo intervenendo. Vogliamo creare una Agenzia per la casa per incrociare la domanda e l’offerta. Vorrei ricordare che la regolamentazione delle case residenza è tema nazionale“, conclude Gualtieri.

“La mobilitazione studentesca che per il diritto alla casa è giusta, va ascoltata e merita risposte immediate. In questi anni, nel Lazio abbiamo fatto di tutto e in parte recuperato il nulla che abbiamo ereditato sul diritto allo studio: sono in programmazione nuove aperture e nuovi investimenti. Ma certo non basta“, dichiara l’ex governatore e deputato del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. “Nel Pnrr, che la destra sta buttando a mare, non a caso avevamo previsto risorse anche per gli alloggi dedicati al diritto allo studio: 960 milioni di euro e, per il Lazio, circa 30 milioni per altri 900 posti letto. Il governo ha il dovere di muoversi. Questa protesta è la conferma che l’agenda italiana non può che basarsi su maggiore giustizia per le persone, una giustizia che non c’è”, afferma Zingaretti.