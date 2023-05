Contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e la sua scuola del merito: alcuni studenti del liceo Taramelli-Foscolo di Pavia hanno deciso di organizzare un presidio di protesta in occasione della visita del ministro leghista nel loro Istituto. Invitato dalla dirigente scolastica, Silvana Fossati, Valditara ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Auditorium Ugo Foscolo. Il ministro ha risposto ad alcune domande degli alunni, selezionate nei giorni scorsi dal corpo docente, ed è intervenuto di fronte a una platea formata da autorità politiche e religiose del territorio. Fuori dalla scuola, però, un gruppo di ragazzi ha dato vita alla contestazione, denunciando le modalità della visita: “La preside ha scavalcato gli studenti e, con una scusa, ha organizzato una passerella politica per il ministro. La ristrutturazione dell’aula risale a oltre due anni fa, non c’era alcun motivo per invitarlo e mettere in scena questo teatrino”, ha dichiarato Matteo Toscani, di Unione degli Studenti Lombardia.