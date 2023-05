posizione delle opposizioni è molto variegata, speravo fossero più coese, ma invece le posizioni dei vari partiti sono molto diverse“, spiega Giorgia Meloni al termine della giornata di incontri con i diversi gruppi parlamentari di opposizione nella biblioteca del presidente alla Camera sul tema delle riforme istituzionali. Un obiettivo, quello di dividere il fronte, ormai chiaro per la presidente del Consiglio, sfruttando la csul modello del Sindaco d’Italia“. Lo ripete diverse volte, e non sembra un caso. “La, speravo fossero più coese, ma invece“, spiegaal termine della giornata di incontri con i diversi gruppi parlamentari di opposizione nella biblioteca del presidente alla Camera sul tema delleistituzionali. Un obiettivo, quello di dividere il fronte, ormai chiaro per la presidente del Consiglio, sfruttando la c ollaborazione annunciata da Azione e Italia Viva “.

Se la stessa Meloni ha ricordato la “chiusura abbastanza trasversale” sui modelli come quello presidenziale e semi presidenziale, sul premierato invece la partita è aperta, con l’assist del cosiddetto Terzo Polo, Renzi e Calenda. Tradotto, la strategia è da una parte dialogare con l’opposizione meno dura, dall’altra sfruttare la competizione interna tra il Pd di Elly Schlein e il M5s di Giuseppe Conte.