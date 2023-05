Uno scontro molto pericoloso, che ha visto Joel Embiid schiacciare la testa di Grant Williams: il giocatore dei Celtics ha rimediato una bocca insanguinata ma ha avuto l’opportunità di dare a tutti una grande lezione di sport, rispondendo così all’avversario che gli si è avvicinato dopo la partita per scusarsi: “Ehi fratello, sono i playoff – ha risposto il giocatore colpito – So che stavi cercando la palla, questo è quello per cui combattiamo”.

Lo scontro mentre si giocava la terza gara della serie tra Boston Celtics e Philadeplhia 76ers. Prima della partita, Joel Embiid, si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore della stagione Nba. Nell’ultimo quarto di tempo della partita proprio Embiid ha colpito involontariamente la nuca di Williams, su cui è praticamente “atterrato” mentre era in volo inseguendo una palla: la testa del giocatore dei Celtics è stata schiacciata violentemente dal colpo sul pavimento dell’arena, costringendo Williams a lasciare il campo per essere medicato. I microfoni hanno registrato il momento in cui Embiid gli si è avvicinato dicendo “Colpa mia, ho provato a evitarti”. Ma il suo avversario, ancora sanguinante, gli ha risposto: “Ehi fratello, sono i playoff. So che stavi cercando la palla, questo è quello per cui combattiamo”.