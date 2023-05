“I festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi”. L’avvertimento era stato lanciato pochi giorni fa dagli ultras del Varese e denunciato, con sgomento, da alcuni siti specializzati, come Spazio Napoli. Ma poco dopo la vittoria degli azzurri, che hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia dopo 33 anni, contro l’Udinese, a Varese l’avvertimento si è trasformato in realtà.

La tifoseria organizzata del Varese, tra cui il gruppo Blood & Honour 1998, si è ritrovata nel centro della città lombarda, intonando cori contro il Napoli e cercando di impedire ai tifosi azzurri di festeggiare. Tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine: ci sono stati attimi di tensione ma alla fine la polizia ha isolato la zona.