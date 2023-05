Un tifoso del Napoli è stato picchiato a Roma durante i festeggiamenti per lo scudetto conquistato nella serata di giovedì 4 maggio: la festa per la vittoria del campionato da parte degli azzurri non ha avuto luogo solo a Napoli, bensì in tantissime città d’Italia, dove ci sono stati anche degli scontri tra tifosi. Intorno alla mezzanotte, a piazza Bologna, un ragazzo di 24 anni che gioiva insieme ad altri supporters partenopei – come dimostra un video di Groupaof – è stato aggredito a colpi di bastone ed è rimasto ferito. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e ha avuto sette giorni di prognosi in ospedale. Adesso la polizia indaga sull’aggressore, giunto in piazza con un gruppo di persone vestite di nero e a volto coperto.

La celebrazione per lo scudetto del Napoli ha portato anche a delle violenze che sono avvenute da nord a sud del Paese: a Udine (15 feriti), in campo e fuori dallo stadio, con scontri tra ultras subito dopo la fine del match. Attimi di tensione nella notte tra giovedì e venerdì a Varese, dove alcuni tifosi hanno impedito i festeggiamenti agli azzurri. Infine, caos anche ad Avellino, dove alcuni supporters irpini hanno usato la violenza per bloccare gli azzurri. Tante le auto danneggiate dei partenopei in strada a festeggiare.