A Napoli la festa per la vittoria dello scudetto era già iniziata da giorni e non accenna a smettere. Piazza Trieste e Trento è gremita di tifosi in festa per il terzo scudetto della squadra partenopea. E lungo le vie della città riecheggiano i suoni dei clacson dei motorini che si sono lanciati in una lunga serie di caroselli.