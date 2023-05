Un’esplosione di gioia e di colori per una festa durata fino a notte fonda. Dopo 33 anni il Napoli è campione d’Italia. Nel videoracconto abbiamo documentato la folle notte partenopea, dall’amarezza dopo il vantaggio dell’Udinese e il rischio di dover attendere ancora qualche giorno per festeggiare, fino al boato che ha accompagnato il gol del pareggio del bomber Osimhen, che di fatto ha consegnato il tricolore agli azzurri. A Napoli in ogni vicolo e in ogni piazza c’erano gruppi di tifosi pronti a celebrare la vittoria. Al triplice fischio decine di migliaia di persone in festa si sono riversate in strada, dalla Sanità ai Quartieri Spagnoli, dal lungomare a Piazza Plebiscito un fiume di persone in festa fino all’alba.