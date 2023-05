Uno dei gazebo del mercatino della Coldiretti in via Cervantes a Napoli è stato danneggiato dalla caduta di un palo dell’illuminazione stradale, sfiorando la tragedia. A causare la caduta del lampione che ha investito lo stand probabilmente il forte vento e il carico dovuto ai festoni ancorati per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli: il palo dell’illuminazione ha ceduto ed è precipitato su una delle tende gialle dove si vende frutta, verdura e formaggi. Una delle venditrici è stata coinvolta nell’incidente: è stata infatti colpita – per fortuna lievemente – dalla struttura di alluminio che ha frenato la caduta del palo. Sotto la tenda erano presenti anche degli acquirenti, rimasti illesi. Subito dopo l’incidente gli stessi venditori hanno staccato tutti i festoni attaccati su altri lampioni della strada, per garantire la sicurezza di tutti.