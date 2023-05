“La signora Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia. L’attacco alla presidente del Consiglio arriva dal ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, che in un’intervista a RMC ha commentato alcune affermazioni del Rassemblement National – il partito guidato da Marine Le Pen – riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana. Le sue parole rischiano di riaprire una crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani infatti sta valutando la possibilità di annullare la visita a Parigi prevista per oggi. Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin.

L’Italia conosce “una gravissima crisi migratoria”, ha detto il ministro francese, ma la premier Giorgia Meloni che guida “un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”. Darmanin ha accusato l’Italia di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia: “Sì, c’è un afflusso di migranti e soprattutto di minori. La verità è che in Tunisia c’è una situazione politica che porta soprattutto molti bambini a risalire attraverso l’Italia e che l’Italia è incapace di gestire questa pressione migratoria”, ha insistito. E ancora: “Meloni è come Le Pen, dice ‘vedrete questo, vedrete quello’ e quello che vediamo è che l’Italia sta vivendo una grave crisi migratoria”. Poi Darmanin ha proseguito: “C’è un vizio nell’estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione”. Le sue dichiarazioni arrivano mentre in Francia da giorni si discute sul progetto di legge sull’immigrazione presentato proprio dal ministro dell’Interno e che dopo le polemiche è stato rinviato al prossimo autunno.

Le parole del ministro del governo di Élisabeth Borne rischiano di riacutizzare le tensioni tra Francia e Italia, riportando la situazione a novembre, quando sempre sul tema migranti si aprì uno strappo tra la neo-premier Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Allora fu il caso della nave Ocean Viking, accolta dalla Francia dopo il no italiano, a scatenare le tensioni. Un caso diplomatico che ebbe delle ripercussioni anche a febbraio, con l’esclusione di Meloni dalla cena all’Eliseo tra Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poi durante l’ultimo Consiglio europeo Meloni e Macron avevano fatto prove di disgelo: un incontro a tu per tu (senza le rispettive delegazioni) in un hotel del centro di Bruxelles. Un terreno comune era stato trovato sul tema del nucleare. Non sui migranti: l’Italia, infatti, da quel vertice di fine marzo aveva ottenuto poco o nulla.