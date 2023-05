Una norma ad hoc per avere mani libere sulla Rai. È arrivato in consiglio dei ministri il via libera all’annunciato decreto che interviene sull’amministrazione di “enti e società pubbliche” e sul limite di età di 70 anni, oltre il quale scatterà il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Che cosa c’entra questo con la Rai? Si tratta della condizione necessaria per silurare anzitempo l’attuale amministratore delegato Carlo Fuortes: il risultato della nuova norma è quello di mandare in pensione il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Stephan Lissner, e sostituirlo proprio con l’attuale ad Rai Fuortes che da tempo chiedeva una poltrona di peso per dimettersi dalla carica. Se questo avverrà in tempi brevissimi, ci sarà modo di incidere anche sui nuovi palinsesti. Dopo gli episodi contestati al festival di Sanremo, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi (FdI) disse che “con la nuova dirigenza Rai cambieremo la narrazione del Paese”. Detto, fatto. Togliendo di mezzo Fuortes, ora il governo potrà scegliere i nuovi vertici (in pole position l’attuale direttore di RadioRai Roberto Sergio) e si darà il via al valzer di poltrone anche per i tg.

Il governo non ha trovato però la quadra su un’altra partita delicata. Quella della nomina del comandante della Guardia di finanza: decisione rinviata, dopo che la riunione era iniziata in ritardo di oltre due ore anche perché non c’era accordo sul nuovo nome da indicare al posto del generale Giuseppe Zafarana, nuovo presidente di Eni. In ballottaggio ci sarebbero il generale Andrea De Gennaro, comandante in seconda e fratello di Gianni, ex capo della Polizia, nome sui cui punterebbe FdI, e il generale Umberto Sirico, attuale comandante dei Reparti speciali della Gdf, profilo invece sponsorizzato dalla Lega.

Nominato anche Nicola Dell’Acqua commissario straordinario per la siccità e deliberato uno stato di emergenza di 12 mesi per l’Emilia Romagna in seguito ai nubifragi che hanno colpito la regione, stanziando 10 milioni per “gli interventi più urgenti, d’intesa con la Regione e in deroga alla legislazione vigente”. Secondo il ministro per la protezione civile Nello Musumeci si lavora “per fronteggiare una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie a causa di esondazione di corsi d’acqua, allagamenti, movimenti franosi e danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali”. Lo stesso è stato deciso per la Calabria, dove dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 si sono verificati allagamenti, esondazioni e frane con “danneggiamenti alle infrastrutture e alle difese arginali, agli impianti fognari, alle abitazioni private e alle attività commerciali”. Il governo – ha aggiunto il Ministro – ha stanziato un primo finanziamento di 3.250.000 euro con cui si farà fronte a interventi di assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché di riduzione del rischio residuo. All’esecuzione degli interventi – ha concluso Musumeci – provvederà il Dipartimento della Protezione civile a mezzo di ordinanze”.