“L’obiettivo prioritario del Governo resta quello di ridurre i flussi in entrata e su questo continueremo a operare con determinazione al fine di contrastare l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani facendo valere, in tutte le sedi, le legittime posizioni dell’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time al Senato. “Domani si riunirà il Gruppo di lavoro italo-tunisino per la lotta all’immigrazione irregolare – ha detto -. L’impegno bilaterale si salda con la nostra azione a livello europeo. In tale ottica, abbiamo contribuito al buon esitodella missione svolta dal Commissario UE agli Affari Interni Johansson a Tunisi, lo scorso 27 aprile, per facilitare il dialogo tra il Paese africano e l’Europa”.