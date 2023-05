Si chiama Ilaria Lamera, la ragazza 23enne che da martedì ha scelto di protestare contro il costo degli affitti a Milano dormendo in tenda di fronte al Politecnico, in piazza Leonardo. “Ho trovato una situazione invivibile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case, tutte in cui chiedevano dai 700 euro in su senza le spese per una singola. Per le camere doppie il prezzo era più basso ma in condizioni invivibili. Due persone stipate in camerette piccolissime o sporche. Non era fattibile”. La storia è stata raccontata dalla giornalista Charlotte Matteini.