I vicoli e le strade della città di Napoli sono già pronti per la festa scudetto, che scatterà giovedì sera in caso di pareggio o vittoria dei ragazzi di Spalletti a Udine. Attraverso lo spettacolare timelapse di un giro in moto per la città, si può notare come ogni angolo sia tappezzato di bandiere, striscioni e nastri di colore azzurro, per una festa che Napoli attendeva da 33 anni.