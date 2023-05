di Francesca Scoleri

L’Italia, intorpidita dall’incapacità – o dalla volontà – di governi che ci stanno portando ad un passo dai 3000 miliardi di debito pubblico e dalla ricadute drammatiche che ogni famiglia, ogni azienda e ogni cittadino pagheranno a caro prezzo, accoglie con visibile indifferenza le parole che escono dalla Cassazione. Si tratta della sentenza definitiva sulla trattativa Stato-mafia: prendere accordi con stragisti seriali non è reato anzi, fa curriculum – a vedere le prestigiose carriere di chi l’ha messa in piedi mettendosi successivamente in ginocchio davanti a caprari analfabeti che chiedevano l’annullamento di sentenze e potere politico.

Ottenuti entrambi senza troppe difficoltà, sono diventati tutt’uno con le istituzioni e le conseguenze di questa operazione ci riportano a quanto sopra premesso; povertà e corruzione. Ma bisogna riconoscere l’elevato potere comunicativo di questa sentenza; quel campo offuscato, pieno di enigmi e ambiguità in cui ogni giorno ci districhiamo è il sistema Italia.

Sono lontani i tempi in cui lo Stato, intenzionato a combattere la criminalità, agiva concretamente contro di essa; si pensi a come fu fermata l’onda dei sequestri di persona che negli anni 80-90 portava capitali nelle casse della ‘ndrangheta. Roberto Pennisi, sostituto procuratore della Repubblica della Dda di Reggio Calabria, nel 1993 dichiarò alla Commissione Parlamentare Antimafia: “Attualmente non c’è un grammo di cocaina circolante in tutto il mondo che non passi attraverso le mani

dell’organizzazione criminale calabrese e delle sue succursali del Nord e del Sud America, dell’Australia e dei vari Stati europei”. Un business foraggiato dai proventi dei sequestri di persona e secondo la medesima relazione: “Nell’anno in cui si approva la legge sul blocco dei beni, la ’ndrangheta chiude con i sequestri”. Imponenti sulle agenzie stampa e sulle prime pagine dei quotidiani la frase andata fuori moda ormai per legge: “con i criminali non si tratta”.

Un semplice cittadino normodotato, in due massimo tre semplici mosse, potrebbe ricostruire il passaggio degli accordi presi fra i trattivisti che non commettono reato trattando (potrebbe nascere un nuovo scioglilingua a rimpiazzo di quelli noti). Tutti i fatti post trattativa parlano molto più chiaro di questa e di altre imbarazzanti sentenze; mancate catture dei più pericolosi latitanti, l’arresto di altri ma senza perquisirne il covo per non risultare indelicati, revoca della misura voluta da Giovanni Falcone per i mafiosi che rifiutano di collaborare: 334 in un colpo solo escono dall’isolamento sotto la voce “coincidenza”.

Ma l’Italia, schiacciata dal peso della povertà che i figli della trattativa hanno generato nel pieno compimento di quello che affermava Falcone, “dove comanda la mafia, le istituzioni vengono tendenzialmente affidate a dei cretini” , dove la legalità cede il passo a metodi mafiosi, non riesce a comprendere il pericoloso livello di questa certificazione del male.

Ogni commemorazione delle vittime di mafia, proprio a causa del divario fra la volontà pubblica delle istituzioni di contrastare la mafia e quella occulta che ne favorisce le attività criminali, è diventata qualcosa che non si può né udire né vedere – men che meno reggere nella falsa solennità. Ci avviciniamo cosi ai 31 anni trascorsi dalle stragi di Capaci e via D’Amelio sentendoci più affiliati alle cosche dei palazzi che non cittadini.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!