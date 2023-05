“Il cosiddetto decreto lavoro che oggi il governo vuole varare è in realtà un decreto povertà e precarietà. Non è la direzione giusta. Si deve andare verso un lavoro dignitoso, di qualità, più stabile e ben remunerato. Non è possibile che ancora non sia tutelato il lavoro digitale. Si devono potenziare gli ispettori del lavoro”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, che ha partecipato alla manifestazione del Primo maggio organizzata dalla Cgil a Portella della Ginestra. La segretaria del Pd boccia così il decreto lavoro del governo Meloni.