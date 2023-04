“Considero una vergogna che, dopo mesi, ancora il Parlamento nazionale non abbia avviato i lavori della commissione nazionale d’inchiesta contro le mafie. Ritengo che questo sia uno strumento formidabile di studio. L’appello è di farlo quanto prima. Non possiamo più aspettare”. Così la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein parlando a Palermo, in via Li Muli, a margine della cerimonia commemorativa in occasione del 41esimo anniversario dall’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.