La Ktm si scopre dominatrice del Gp di Spagna, almeno al sabato: Brad Binder vince la gara sprint davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Il suo compagno di squadra, l’australiano Jack Miller, chiude terzo per un errore nel finale, dopo aver a lungo guidato davanti a tutti. L’altra Ktm, quella affidata con una wild card a Dani Pedrosa, si piazza in sesta posizione. Fuori dal podio lo spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac e l’Aprilia del portoghese Miguel Olivera. Aprilia che piazza Maverick Vinales in settima posizione ed è la grande sconfitta di giornata: Aleix Espargaro, che stava lottando per il podio, è finito ancora sull’asfalto.

La gara è stata però caratterizzata da un’altra caduta, quella che al primo giro in curva 2 che ha coinvolto Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Raul Fernandez e Franco Morbidelli. La gara sprint è stata fermata in regime di bandiera rossa, Tutti i piloti si sono rialzati e non hanno riportato gravi conseguenze, tanto da poter ripartire nuovamente dalla griglia. Bezzecchi in particolare è stato bravo a mantenere la calma e ottenere alla fine un buon piazzamento in nona posizione. Il pilota del Team Mooney Vr46 resta così in testa alla classifica del Mondiale, seppure con solamente tre punti di vantaggio su Bagnaia. Domenica nel gran premio il campione del mondo in carica proverà a riprendersi la prima posizione.