Ha lavorato in numerose emergenze, ha contribuito alla ricerca e al soccorso di molte persone, in particolare dopo il terremoto dell’Italia centrale che nel 2016 rase al suolo vari paesi tra Lazio, Abruzzo e Marche. Lei intervenne in particolare ad Amatrice ed Arquata del Tronto, due paesi simbolo di quel sisma. Oggi i vigili del fuoco danno l’addio a una loro collega di valore, Kira, un border collie di 13 anni. Era entrata a far parte del nucleo cinofilo della direzione regionale dell’Umbria nel 2012 e da due anni era in pensione. A dare la notizia i pompieri di Terni che la definiscono, non a caso, “la nostra compagna di lavoro“. “Ci ha lasciati improvvisamente” raccontano.

Kira ha manifestato improvvisamente venerdì ed a nulla sono valse le cure prestate dal personale veterinario a cui il suo proprietario e conduttore si è rivolto. I colleghi del comando dei vigili del fuoco di Terni “esprimono il proprio dispiacere a Matteo, proprietario e conduttore di Kira, per la perdita della propria compagna con la quale ha condiviso tanti bei momenti fuori e dentro l’ambito lavorativo”.