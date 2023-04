Una statua non ancora inaugurata, ma che è già stata giudicata da tanti commenti online troppo “osé”. Si tratta dell’opera che raffigura una sirena realizzata a Monopoli, in provincia di Bari, dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo“, e che è stata collocata in una piazza del piccolo centro pugliese. Secondo i media locali, sono tanti i residenti e gli utenti sui social che la giudicano eccessivamente procace, a maggior ragione perché collocata vicino ad un’area giochi per bambini, in piazza Rita Levi Montalcini.



Tra i tanti, è intervenuta anche l’attrice barese Tiziana Schiavarelli, che ha pubblicato le foto della statua sul suo profilo Facebook, scrivendo: “Ho rubato questi scatti dal post di un amico di Monopoli il quale giustamente ha espresso alcune perplessità circa questo ‘monumento’ piazzato in piazza Rita Levi Montalcini. Già dal primo sguardo, non si direbbe voglia raffigurare l’immagine della celebre scienziata. Piuttosto sembrerebbe una sirena con due tette siliconate da denuncia al chirurgo e soprattutto un enorme culo mai visto a una sirena. Almeno a quelle che conosco io”. “PS: non me ne vogliano gli autori dell’opera, né l’amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa cosa diverte molto. Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti”, ha concluso la Schiavarelli.

La scultura è stata realizzata dagli studenti dell’istituto superiore di Monopoli in collaborazione con il Comune. Il preside della scuola coinvolta, Adolfo Marciano, ha dichiarato ai microfoni di Telebari (forse complicando ulteriormente la situazione) che l’opera d’arte dei suoi ragazzi “potrebbe essere letta come un omaggio alla donna che è bella anche se curvy, basta con i modelli della donna perfetta”.

Le polemiche non si placano, e in attesa dell’inaugurazione la scultura contestata è stata coperta: resta da capire se la sirena curvy vedrà la luce.

Foto del profilo Facebook di The Monopoli Times, Giornale e Web Tv News