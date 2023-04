Mentre a Maranello continua la corsa contro il tempo per lo sviluppo della SF-23, la Ferrari perde altri pezzi: il direttore sportivo Laurent Mekies passerà all’AlphaTauri. L’ufficialità è arrivata attraverso il sito della scuderia di Faenza che ha annunciato la nuova struttura dirigenziale. Il team guidato da Frédéric Vasseur perde così un altro pezzo: l’ennesimo tassello di una rivoluzione necessaria per riportare la Rossa a competere per il titolo, ma che al momento porta solo altre incognite. Una su tutte, il rinnovo di Charles Leclerc ancora in stand by. Il Mondiale di Formula 1 torna in pista nel weekend al Baku City Circuit. “È passato quasi un mese dall’ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello, sia in termini di miglioramento dell’attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare”, spiega Vasseur. “Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti – aggiunge – In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l’Azerbaigian intendiamo ripartire da lì“, conclude il team principal Ferrari.

“L’ex dirigente della Fia, Peter Bayer, entrerà a far parte del team come amministratore delegato entro la fine dell’anno, mentre Franz Tost lascerà il ruolo di Team Principal alla fine della stagione 2023. Laurent Mekies, attuale Direttore Sportivo della Ferrari, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo Team Principal in data da confermare”, si legge nel comunicato del team AlphaTauri. “La nomina di Laurent Mekies a Team Principal della Scuderia AlphaTauri riporta l’attuale Direttore Sportivo della Ferrari nel team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo il suo primo periodo a Faenza, Laurent ha trascorso quattro anni alla FIA come Direttore della Sicurezza e Vice Direttore di Gara, prima di entrare in Ferrari nel 2018. Con Laurent responsabile delle operazioni quotidiane del team, comprese le operazioni tecniche, di produzione, di supporto e del team di gara e in combinazione con il ruolo strategicamente focalizzato di Peter, creeranno un nuovo e dinamico team di leadership con pari responsabilità”, ha aggiunto la scuderia.