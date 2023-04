“Azione e Italia Viva sono due partiti separati, che condividono i contenuti, anche il posizionamento europeo, ma che non sono riusciti a costruire un partito unico. Ma questo non vuol dire che non si possa essere insieme alla stessa manifestazione, nello stesso gruppo europeo o nello stesso gruppo del Parlamento. Ma lo siamo distinti, in maniera differente”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda alla manifestazione organizzata in occasione del 25 aprile al Pantheon. “Si va avanti con Azione – ha proseguito – in modo trasparente e coerente. Abbiamo perso troppo tempo in questi mesi cercando di costruire qualcosa che non si è riusciti a costruire. Io ho dedicato mattina, pomeriggio e sera solo a questo. Sono estremamente dispiaciuto ma non sono in grado di obbligare Matteo Renzi a fare una cosa che non vuole”.