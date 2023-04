“Io non sono in grado di obbligare la mia controparte a fare una cosa che non vuole. Non penso che Matteo Renzi sia un mostro, non l’ho mai pensato, se no non avrei fatto un’operazione con lui. Penso però che ci sono stati 20 giorni di attacchi continui, a cui io non ho risposto se non per questioni politiche, dicendo ‘decidete se volete fare il partito unico o no e spiegatelo agli elettori’. Alla fine quello che è successo è che la situazione è ovviamente degenerata”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Start su Sky Tg24.

Video SkyTg24