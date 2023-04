Non ha la patente la donna di 33 anni che nel pomeriggio di ieri ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 anni a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Lo si apprende dai Carabinieri. Probabilmente si stava esercitando alla guida della vettura, un’Audi A3. Mentre il compagno e la bambina assistevano da dietro alle prove, la mamma avrebbe forse rilasciato la frizione troppo velocemente centrando i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo mentre l’uomo è rimasto praticamente illeso. In un primo momento, alcuni testimoni avevano riferito, verosimilmente con l’intenzione di tutelare la madre sotto choc per l’accaduto, che il responsabile dell’investimento era un pirata della strada, poi allontanatosi. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno portato invece in poco tempo alla scoperta della verità. Sul corpo della piccola sarà effettuata l’autopsia, poi si svolgeranno i funerali.