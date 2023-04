25 aprile anticipato in Piazza di Cinecittà a Roma dove, con una settimana di ritardo per il maltempo, si è celebrata con un corteo la commemorazione del Rastrellamento del Quadraro del 17 aprile del 1944. “Il corteo ricorda l’accaduto in vista della Liberazione e per ribadire i valori antifascisti, democratici e repubblicani che valgono in tutto il mondo” , ha spiegato il presidente del VII Municipio Francesco Laddaga. Presente anche Fabrizio De Sanctis segretario provinciale dell’Associazione nazionale partigiani di Roma: “La storia non si può cambiare, ma può ripetersi. Noi dobbiamo essere vigili. Le offese di questi giorni sono dolorose, per tutti i sinceri democratici. Il 25 aprile saremo a San Paolo, luogo simbolo della Liberazione, sarà una manifestazione di popolo. Dopo gli ultimi giorni, c’è tanta voglia, quasi la necessità, il bisogno di scendere in piazza ed essere presenti per ribadire l’importanza della Resistenza italiana“. Leggi Anche La Russa: “Nella Costituzione non si parla di antifascismo”. E per il 25 aprile annuncia: “Sarò all’altare della patria con Mattarella”