Renato Brunetta è stato nominato presidente del Cnel. L’ex ministro della Pubblica amministrazione, 72 anni, prenderà il posto dell’attuale presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro Tiziano Treu. L’economista, ex professore universitario, ha guidato il dicastero prima con Silvio Berlusconi e poi con il governo Draghi. Dopo la caduta del governo Brunetta, in passato eurodeputato e deputato, aveva deciso di non ricandidarsi. In realtà quello al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un ritorno perché l’ex ministero ne è stato consigliere.

L’incarico al Cnel dovrebbe essere a titolo gratuito, così ha disposto una legge del 2014. Un emendamento del governo al decreto Pnrr, in discussione al Senato, consente fino al 2026 ai pensionati di ricoprire cariche di vertice nella Pubblica amministrazione e di essere retribuiti per farlo, in deroga alla legge Madia. La norma è stata pensata per il presidente dell’Istat Blangiardo ha accettato il reincarico solo se retribuito ma una volta introdotto il principio estenderlo al prossimo presidente del Cnel sarebbe facile.