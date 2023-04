Si definisce “inconsolabile” e mette nel mirino l’arbitraggio del polacco Szymon Marciniak, perché il contatto in area, sullo 0-0, tra Leao e Hirving Lozano è “rigore nettissimo” che “non si può non vedere”. Al termine di Napoli-Milan, finita 1-1, che ha decretato l’addio dei partenopei alla Champions League, Luciano Spalletti ha mostrato tutta l’amarezza per il risultato finale che non ha permesso ai suoi di ribaltare il risultato dell’andata.

L’ex tecnico di Roma e Inter, nonostante i grandi successi del campionato, ha affermato: “Niente mi consolerà. Può succedere qualsiasi cosa, ma ora sono inconsolabile”. Da parte sua sono arrivati i “complimenti al Milan per il passaggio del turno e ai giocatori del Napoli”. Ma ha sottolineato: “Siamo stati un po’ ingenui: siamo arrivati col fiato corto a causa della pausa delle Nazionali, ma questa non deve essere una scusante per il risultato finale”.

Il tecnico di Certaldo è poi andato al nocciolo, a quel contatto non rivelato né da Marciniak né dal Var: “C’è un rigore nettissimo su Lozano. Gli gira la caviglia e si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla – ha detto a Sky e poi in conferenza stampa – Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così. Però poi si dà il fianco a chi dice che mi attacco. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto”.