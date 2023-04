Khvicha Kvaratskhelia ci ha provato in tutti i modi, ma non ce l’ha fatta: il georgiano ha avuto sui piedi la più grande occasione del match e non è riuscito a far gioire i propri tifosi. Come si evince dal post su Instagram del dopo Napoli-Milan, al termine del quale i partenopei sono usciti dalla Champions, l’esterno d’attacco degli azzurri ha reagito con grande rammarico per quanto accaduto nei quarti.

Tantissime le chances per rimettere la partita in piedi, ma a bruciare più di tutto è l’errore dagli 11 metri sul finale di partita: il rigore sbagliato al minuto 81 ha fatto sprofondare le speranze del Napoli di passare il turno. Così il classe 2001 si è scusato con i propri supporters per non aver realizzato il sogno della semifinale, traguardo che non è mai stato raggiunto nella storia del club partenopeo: “Difficile per me vedere i vostri occhi in lacrime, perché realizzo che non ho potuto farvi gioire”.

Kvaratskhelia rassicura i tifosi, precisando che farà del suo “meglio per imparare dall’esperienza di oggi”. Il georgiano ha poi concluso: “Mi scuso profondamente e sono assolutamente grato del vostro supporto che sento ad ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite da giocare, il sogno continua…”.