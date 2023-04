Botta e risposta vivace a Tagadà (La7) tra il sociologo Domenico De Masi e il deputato di Forza Italia, Maurizio Casasco, sulla bozza aggiornata del decreto Lavoro in merito al reddito di cittadinanza: la misura del governo Conte non esisterà più dal 1 gennaio 2024 e non si chiamerà più Mia (Misura di inclusione attiva), ma si suddividerà in 3 forme di sostegno, connotate con gli acronimi Gil (Garanzia per l’inclusione), Pal (Prestazione di accompagnamento al lavoro), Gal (Garanzia per l’attivazione lavorativa).

Casasco ribadisce il sostegno economico del governo ai fragili, ai disabili, e agli anziani, ma ripropone anche la solita narrazione del centrodestra sui “fannulloni” occupabili: “Chi ha la possibilità di andare a lavorare deve fare formazione e poi deve accettare un posto di lavoro. La nostra nuova misura è incentivante il lavoro e non è incentivante l’ozio“.

De Masi osserva: “Lei, onorevole, si illude che queste persone ‘occupabili’ entro luglio troveranno lavoro. In Italia ci sono circa 3 milioni di disoccupati. E quelli a cui si riferisce lei, nel migliore dei casi, sono 600mila”.

Casasco replica: “Io sono di Brescia. Se lei apre anche i giornali locali di oggi, vedrà 5 pagine di aziende che cercano personale e non lo trovano. Il problema è anche delle persone che devono trasferirsi”.

“Quindi, dal 1 luglio quelle aziende troveranno lavoratori”, incalza il sociologo.

“Esattamente”, ribadisce Casasco.

“Allora io spero che ci invitino qui il 2 luglio per vedere se questo avviene – ribatte De Masi – Quindi dal 1 luglio troveranno persone”.

“Certamente – risponde il parlamentare – se hanno voglia di lavorare e di trasferirsi“.

“Siamo in presenza di uno squallore proprio”, commenta De Masi.

La polemica si rinfocola quando Casasco elogia il modello sanitario lombardo “da copiare”, e in particolare la sanità privata accreditata del San Raffaele e dell’Humanitas, ma De Masi obietta: “Certo, si è visto col covid, che ha dimostrato che il modello lombardo è il peggiore d’Italia in assoluto. Sentirlo lodare adesso, dopo una esperienza di 2 anni così disastrosi, è veramente miope”.

Casasco sbotta e reagisce in modo veemente, ma dalla regia gli tolgono l’audio.