Theo Hernandez e la sua famiglia sono stati presi di mira da alcuni tifosi, con minacce di morte ed insulti molto pesanti. Dieci giorni fa, il terzino rossonero ha postato una serie di foto del proprio figlio, in occasione del suo primo compleanno: ma, nelle ultime ore, alcuni dichiarati supporter del Napoli hanno commentato il post del francese con parole molto forti e brutali contro lui e il figlio. Da “dovete morire entrambi” a “ti auguro la fine di Vialli“: questi solo due dei tantissimi messaggi intimidatori mandati da alcuni utenti. A quanto pare, molti tifosi partenopei non hanno preso bene l’atteggiamento del 25enne durante il match di Champions League di mercoledì 12 aprile: prima l’esultanza in faccia ai danni di Hirving Lozano, poi l’espulsione di Zambo Anguissa guadagnata proprio da Theo Hernandez. Tuttavia, altri utenti napoletani si sono dissociati dal comportamento dei loro compaesani. La partita di ritorno dei quarti di finale è in programma martedì 18 aprile alle ore 21.