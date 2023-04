Si torna in pista. Il weekend di Austin, terzo Gran Premio della stagione, si conclude oggi dopo le qualifiche e la Sprint Race di sabato. Pecco Bagnaia, reduce dalla caduta in Argentina, partirà davanti a tutti in griglia, seguito da Alex Rins e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi, reduce dal successo di Termas de Rio Hondo, scatterà in quinta posizione. Ancora out Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Pol Espargaró (Gas Gas).

Il programma di domenica

Domenica 16 aprile – Sky e Now

Ore 16.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 18: gara Moto3

Ore 19.15: gara Moto2

Ore 21: gara MotoGP

Domenica 16 aprile – TV8

Ore 20.05: gara Moto3

Ore 21.20: gara Moto2

Ore 23.05: gara MotoGP