Venti feriti e almeno quattro adolescenti morti. È il triste bilancio (provvisorio) di una sparatoria avvenuta sabato notte durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama. La notizia è riferita dai media americani, ma la polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è scoppiata, intorno all’una e trenta di notte ora locale, a causa di una lite esplosa durante un “sweet 16 party“, una festa per i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery. Sempre la notte tra sabato e domenica, due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria al campus dell’università di Lincoln in Pennsylvania.